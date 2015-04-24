Геращенко рассказала НАТО о гуманитарной ситуации на Донбассе

Соответствующее заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне комитета по вопросам политики и партнерств прошло в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Как рассказала по результатам заседания сама Геращенко, она донесла до партнеров по альянсу не только информацию о ситуации в гуманитарной сфере, но и о том, как Украина и миссия ОБСЕ ежедневно фиксирует нарушение Минских соглашений по ключевым пунктам: несоблюдение режима прекращения огня, нарушение неотведение тяжелого оружия со стороны боевиков и невыполнение третьего пункта по освобождению заложников.

"Когда не выполняются первые три пункта Минских соглашений, мы не можем говорить о том, что ситуация на Донбассе стабилизируется. Украинская сторона сегодня нуждается в более серьезной поддержке мира, в том числе, и по гуманитарным вопросам", - подчеркнула она.

Читайте такжеНАТО поможет Украине в разминировании освобожденных территорий - Геращенко

Кроме того, Геращенко рассказала и об усилиях украинской власти, которые направлены на помощь 1млн. 200 тыс переселенцев. "Ситуация на Донбассе может быть решена одним способом - выполнением российской стороной и контролируемыми ею боевиками Минских договоренностей. Я также проинформировала о том, что 28 апреля пройдет конференция в поддержку Украины, где также будут рассматриваться гуманитарные вопросы и поддержка восстановления инфраструктуры Донбасса", - добавила уполномоченный.

По ее словам, со стороны союзников было поставлено очень много вопросов, что является свидетельством того, что необходимо доносить больше информации о положении дел на Донбассе.

Геращенко также сообщила, что все согласились с тем, что одним из ключевых пунктов в плане стабилизации ситуации является восстановление контроля над российско-украинской границей.

Она напомнила, что именно по причине невыполнения Минских договоренностей президент Украины Петр Порошенко обратился с запросом о миротворческую миссию ООН и ЕС. "Но есть одно уточнение - в этих миссиях не должно быть россиян. Они у нас и так есть - мы их не приглашали, но они пришли", - отметила уполномоченная.

Геращенко выразила благодарность работе миссии ОБСЕ за ту роль, которую она выполняет, но отметила, что имеют место и случаи, когда после фиксации режима прекращения огня и отъезда миссии, снова начинались обстрелы. "Поэтому мы считаем, чтобы в Широкино миссия ОБСЕ присутствовала постоянно. Мы выступаем за увеличение миссии, и чтобы эта миссия была максимально аполитичной", - добавила она.