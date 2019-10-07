"Порошенко, вы следующий": Портнов прокомментировал арест Пашинского

Пашинского арестовали сегодня по подозрению в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил пятому президенту Украины Петру Порошенко в том, что он следующий разделит участь экс-нардепа Сергея Пашинского, которого сегодня арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

«Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора», - написал Портнов.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР объявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что тот нарушил правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция тогда открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинский и Химикусом.

Позже в отношении Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет «Глок», который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.