Пашинский в суде назвал возобновление дела против него "примитивной местью" Портнова

Народного депутата четырех созывов Сергея Пашинского подозревают в причинении Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения во время ссоры в 2016 году.

Подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений бывший народный депутат Сергей Пашинский утверждает, что во время конфликта с Вячеславом Химикусом защищался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский заявил на заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает ходатайство прокуроров об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Пашинский рассказал свою версию конфликта между ним и потерпевшим по делу Вячеславом Химикусом. Экс-депутат утверждает, что ехал с женой, которая была за рулем, по лесной дороге и увидел впереди микроавтобус, перекрывал проезд.

По словам Пашинского, они объехали микроавтобус по обочине, и его жена сделала замечание Химикусу - попросила включить аварийную световую сигнализацию. Пашинский утверждает, что в ответ Химикус начал угрожать ей "изнасиловать неестественным способом".

После этого Пашинский вышел из авто и потребовал извинений, но, по словам экс-депутата, Химикус с криком: "Я тебя сейчас кончу" пошел на него с бутылкой в руке.

По словам Пашинского, он сделал предупредительный выстрел вверх, но Химикуса это не остановило, и он ударил Пашинского бутылкой по голове. Как утверждает экс-депутат, он упал и выстрелил из пистолета нападавшему в ногу.

Читайте такжеГБР объявило подозрение Пашинскому

После этого, по словам Пашинского, его жена вызвала «скорую» и полицию, а сам он оказывал первую помощь своему нападавшему до приезда медиков.

Также Пашинский заявил, что считает возобновление этого закрытого дела "примитивной местью" экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, с которым "ГБР, как минимум, координирует свои действия".

Пашинский утверждает, что через 16 минут после вручения ему подозрения об этом написал Портнов, а уже потом - ГБР.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР объявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что тот нарушил правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция тогда открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинский и Химикусом.

Позже в отношении Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет «Глок», который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.