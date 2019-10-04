Президент Беларуси заявляет, что его страна всегда будет самым добрым и надежным сторонником Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что все договоренности с Украиной будут выполняться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лукашенко сказав в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, где состоится Второй форум регионов Украины и Беларуси.

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"Сегодня мы живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, для того, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. И я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться", - заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, "нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов".

"Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности", - сказал он.

Как отметил Лукашенко, Украина никогда не имела проблем, которые бы исходили с территории Беларуси.

"Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами, и если новая власть Украины захочет с нами иметь братские, тесные отношения, за нами дело не станет", - заверил Лукашенко.