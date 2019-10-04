Зеленский и Лукашенко проводят встречу в Житомире (фото, видео)

Переговоры проходят в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко проводят встречу в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры проходят в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси.

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«Мне очень приятно. Мы можем даже говорить на украинском языке, потому что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки, и мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ (далее президент перешел на русский язык - УНИАН), потому что я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружественны, наши люди ментально, я считаю, абсолютно близки, одинаковы и я горжусь», - подчеркнул Зеленский.

Также глава Украинского государства выразил уверенность, что каждый украинец гордится тем, что у Украины и Беларуси такие хорошие отношения, и страны - такие хорошие соседи.

При этом Лукашенко сказал, что в составе белорусской делегации в Житомир приехали почти полтысячи человек.

Он согласился с Зеленским, что между людьми Беларуси и Украины нет никаких границ.

«Мы действительно понимаем друг друга, хотя и говорим вроде на разных языках, относительно наши языки близки и понятны, и людям наши устремления также понятны», - заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Житомире начался Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь. Мероприятие открылось в Житомирском национальном агроэкологическом университете эко-форумом.

В рамках форума действует ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Участие в нём принимают более 60 производителей и мастеров из обеих стран. На пешеходной улице Михайловской представлена пищевая, текстильная, декоративная, промышленная продукция.

Для проведения форума в Житомире перекрыли центр города, а на Соборной площади проходит выставка крупногабаритной техники. На одном из зданий на улице Киевской разместили огромный белый баннер с флагами Украины и Беларуси, а также флагами украсили и здание Житомирского облмуздрамтеатра.