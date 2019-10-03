В Житомире начался Второй белорусско-украинский форум, на который ждут Зеленского и Лукашенко

Мероприятие открылось в Житомирском национальном агроэкологическом университете.

В Житомире начался Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь, на котором ждут президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие открылось в Житомирском национальном агроэкологическом университете эко-форумом.

На протяжении дня ученые обсудят, как применять космические системы дистанционного зондирования Земли для решения экологических проблем.

Речь пойдет также о продовольственной безопасности, экологическом образовании детей и т.д.

Во время заседания Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества пройдут переговоры между представителями украинских и белорусских компаний. Также состоится заседание украинско-белорусской Рабочей группы по вопросам взаимного товарооборота в части использования ветеринарно-санитарных мероприятий.

На этой встрече речь пойдет об увеличении присутствия на рынках Украины и Беларуси сельскохозяйственной продукции.

Среди прочего, на форуме наметят перспективы развития речного судоходства на реках Днепр и Припять.

Сейчас в рамках форума действует ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Участие в ней принимают более 60 производителей и мастеров из обеих стран. На пешеходной улице Михайловской представлена пищевая, текстильная, декоративная, промышленная продукция.

Для проведения форума в Житомире перекрыли центр города, а на Соборной площади проходит выставка крупногабаритной техники. На одном из зданий на улице Киевской разместили огромный белый баннер с флагами Украины и Беларуси, а также флагами украсили и здание Житомирского облмуздрамтеатра. Здесь завтра пройдет пленарное заседание форума с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, в Житомире Зеленский и Лукашенко 3-4 октября планируют принять участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси.