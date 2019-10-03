NRC Handelsblad: В войне в Украине принимают участие выходцы из 50 стран, большинство на стороне России

Кроме россиян эксперты обнаружили на Донбассе большие группы белорусов и немцев.

В войне на Востоке Украины, которая продолжается с 2014 года, принимает участие около 15 тысяч россиян. Но кроме них на фронте присутствуют еще более 2 тысяч иностранцев. Такой вывод сделало исследовательское агентство The Soufan Center в своем отчете, который был опубликован в среду. Бойцы прибыли на Донбасс из 50 различных стран.

Как пишет NRC Handelsblad, The Soufan Center занимается исследованием проблемы распространения правого экстремизма в мире. Эксперты центра в своем отчете утверждают, что по обе стороны в войне на Донбассе участвует примерно 2241 иностранец.

Читайте такжеWashington Post: Замораживание помощи США для армии Украины помогает Путину

Из них 1372 – на стороне сил России. Нидерландское издание отмечает, что среди таких бойцов также восемь граждан королевства. Пятеро из них воюют против украинской армии. Также в отчете центра говорится о 165 немцах, 65 французах и 35 американцах, которые принимают участие в войне на территории Украины.

Россияне – самая большая группа иностранцев на украинском фронте. Вторую по численности группу составляют граждане Беларуси (800 бойцов). На третьем месте оказались немцы (165), а на четвертом выходцы из Грузии (150). Замыкают пятерку граждане Сербии (106).

Исследователи сделали свои подсчеты на основе анализа пропагандистских видео, разговоров с работниками социальных служб в зоне конфликта и журналистами, которые встречали иностранцев на фронте в Украине. Также исследователи провели разговоры с иностранными националистами.

Читайте такжеBloomberg: Наемники Путина появились на поле битвы в Ливии

«Приверженцы идеи превосходства белой расы становятся международной угрозой, которая слишком велика, чтобы на нее не обращать внимание. Более того, такие группы идут по стопам салафитских джихадистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства». Многие из них используют международные конфликты, такие как война в Украине, для расширения своего движения на весь мир», - сказал основатель центра Али Соуфан.