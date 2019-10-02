В центре Одессы более 200 человек протестовали против подписания "формулы Штайнмайера" (видео)

Люди пришли с плакатами: «Сегодня Донбасс, а завтра - Украина», «За что умирали наши люди», «Нет - отводу войск!», «Нет капитуляции!».

В центре Одессы более 200 человек протестовали против подписания Украиной так называемой «формулы Штайнмайера».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером участники протестного митинга собрались на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье.

В частности, пришли представители различных патриотических организаций, участники местного Евромайдана, представители ветеранских организаций.

Читайте такжеМеркель заявила о появлении предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"

Люди пришли с плакатами: «Сегодня Донбасс, а завтра - Украина», «За что умирали наши люди», «Нет отводу войск», «Нет капитуляции!».

У собравшихся на митинге не было партийных флагов, только флаги Украины.

Выступавшие во время акции заявили, что вышеназванный вариант урегулирования «проблемы на востоке Украины» является предательством, а «формула Штайнмайера», это «формула Путина».

Также акцентировалось на том, что Европа будет считаться только с сильными союзниками.

Один из участников митинга призвал горожан вспомнить события 2 мая 2014 года, когда в городе во время массовых беспорядков погибло почти 50 человек. Он отметил, что «город был залит кровью», при этом правоохранители бездействовали, но, благодаря патриотам, простым людям, Одессу удалось отстоять, и сепаратисты отступили.

Глава местной организации «Национального корпуса» Сергей Варламов заявил, что объявляется бессрочная акция протеста.

«Донецк в виде раковой опухоли, которая убьет остальную Украину, нам не нужен», — заявил он.

Затем протестующие направились на улицу Еврейскую, к административному зданию УСБУ в Одесской области. В ведомстве они оставили обращение, в котором требуют, в частности, привлечь к ответственности инициаторов подписания «формулы Штайнмайера» с украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Имеющийся закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский подчеркнул, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».