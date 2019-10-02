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В центре Одессы более 200 человек протестовали против подписания "формулы Штайнмайера" (видео)

22:35, 02 октября 2019
Политика
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В Одессе протестовали против "формулы Штайнмайера" / фото - "Думская"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером участники протестного митинга собрались на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье.

В частности, пришли представители различных патриотических организаций, участники местного Евромайдана, представители ветеранских организаций.

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Люди пришли с плакатами: «Сегодня Донбасс, а завтра - Украина», «За что умирали наши люди», «Нет отводу войск», «Нет капитуляции!».

У собравшихся на митинге не было партийных флагов, только флаги Украины.

Выступавшие во время акции заявили, что вышеназванный вариант урегулирования «проблемы на востоке Украины» является предательством, а «формула Штайнмайера», это «формула Путина».

Также акцентировалось на том, что Европа будет считаться только с сильными союзниками.

Один из участников митинга призвал горожан вспомнить события 2 мая 2014 года, когда в городе во время массовых беспорядков погибло почти 50 человек. Он отметил, что «город был залит кровью», при этом правоохранители бездействовали, но, благодаря патриотам, простым людям, Одессу удалось отстоять, и сепаратисты отступили.

Глава местной организации «Национального корпуса» Сергей Варламов заявил, что объявляется бессрочная акция протеста.

«Донецк в виде раковой опухоли, которая убьет остальную Украину, нам не нужен», — заявил он.

Затем протестующие направились на улицу Еврейскую, к административному зданию УСБУ в Одесской области. В ведомстве они оставили обращение, в котором требуют, в частности, привлечь к ответственности инициаторов подписания «формулы Штайнмайера» с украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Имеющийся закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский подчеркнул, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

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Новость в сюжете: "Формула Штайнмайера" по Донбассу
Теги: #формула Штайнмайерапогода в Одессе