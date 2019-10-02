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Участники акции "Нет капитуляции!" отправились к Офису президента (фото, видео)

20:23, 02 октября 2019
Политика
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В столице проходит акция "Нет капитуляции!" / Скриншот

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Как передает корреспондент УНИАН, через час после начала акции ее участники отправились с Майдана Незалежности к Офису президента на улице Банковой.

Следует отметить, что количество участников акции несколько возросло, и по состоянию на 20.00 составляет не менее полутора тысяч человек.

Акция на Банковой / фото УНИАН
Акция на Банковой / фото УНИАН
Акция на Банковой / фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, 1 октября "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

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Теги: #Киев#Майдан Незалежности#Владимир Зеленскийпогода в Киеве