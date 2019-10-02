Участники акции "Нет капитуляции!" отправились к Офису президента (фото, видео)

Количество участников акции увеличилась примерно до полутора тысяч человек.

Участники акции «Нет капитуляции!» отправились с Майдана Незалежности к Офису президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, через час после начала акции ее участники отправились с Майдана Незалежности к Офису президента на улице Банковой.

Следует отметить, что количество участников акции несколько возросло, и по состоянию на 20.00 составляет не менее полутора тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 1 октября "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".