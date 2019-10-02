Участники акции "Нет капитуляции!" отправились к Офису президента (фото, видео)
20:23, 02 октября 2019Политика
549 0
Количество участников акции увеличилась примерно до полутора тысяч человек.
В столице проходит акция "Нет капитуляции!" / Скриншот
Участники акции «Нет капитуляции!» отправились с Майдана Незалежности к Офису президента.
Читайте такжеВ Киеве на Майдане Незалежности проходит акция "Нет капитуляции!" (фоторепортаж, видео)
Как передает корреспондент УНИАН, через час после начала акции ее участники отправились с Майдана Незалежности к Офису президента на улице Банковой.
Следует отметить, что количество участников акции несколько возросло, и по состоянию на 20.00 составляет не менее полутора тысяч человек.
Акция на Банковой / фото УНИАН
Акция на Банковой / фото УНИАН
Акция на Банковой / фото УНИАН
Как сообщал УНИАН, 1 октября "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Формула Штайнмайера" по Донбассу