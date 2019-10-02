"Слуга народа" подала президенту 18 кандидатур в состав ЦИК

Среди них пятеро были членами предыдущего состава Центризбиркома.

Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

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14 сентября фракция подала предложение рассмотреть на должности членов Центризбиркома следующие кандидатуры: Оксану Боярчук, Юрия Волошина, Елену Гатауллину, Евгения Гетмана, Виталия Греня, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Наталью Каминскую, Александру Кармазу, Оксану Квашу, Павла Любченко, Екатерину Махницкую, Валентина Орлова, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицького.

В ОПОРЕ отметили, что Диденко, Евстигнеев, Ефремов, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Фракция "Голос" предложила кандидатуру Андрея Гевко на должность члена ЦИК, а "Батькивщина" - Виктории Глущенко.

По данным источника, фракция "Европейская солидарность" предложит на должности членов ЦИК кандидатуры двух народных депутатов VIII созыва Александра Черненко и Юрия Буглака.