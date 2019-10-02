Украинский закон по «формуле Штайнмайера» еще не начали разрабатывать – Арахамия

По словам Арахамии, во время разработки законодательного документа у всех будет возможность высказаться по данному поводу.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон Украины, в который должна быть имплементирована так называемая «формула Штайнмайера», еще даже не начал разрабатываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по результатам заседания фракции «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского и его встречи с руководителями парламентских политсил относительно согласования Украиной так называемой «формулы Штайнмайера».

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«Есть большой предохранитель для всего общества – «формула Штайнмайера», чтобы там не было – это отдельный закон и этот закон еще даже не разрабатывается», - заявил он.

«У всех будет время, если они видят какие-то недоразумения, - высказаться, выйти на улицу, сделать протесты. Будет время, сейчас это просто не актуально», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который парламент будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет перейдена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский добавил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».