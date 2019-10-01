Профильный комитет ВР дал "зеленый свет" законопроекту "Слуги народа" о столице

Проектом предлагается разделить должности председателя КГГА и Киевского городского головы.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу проект закона №2143-3 «О Киеве - столице Украины».

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания.

В то же время, проекты закона 2143, 2143-1 и 2143-2 по результатам рассмотрения в первом чтении комитет рекомендовал отклонить.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде было зарегистрировано четыре законопроекта о столице.

Так, два из них поданы от различных групп членов фракции "Слуга народа": № 2143 от 13 сентября и № 2143-3 от 24 сентября.

Также был зарегистрирован проект закона о столице № 2143-1 от 19 сентября, разработанный с участием представителей команды мэра Киева Виталия Кличко. Еще один зарегистрировали 24 сентября четверо членов фракции "Голос" - № 2143-2.

21 сентября в Киеве народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Дмитрий Гурин презентовали проект закона "О Киеве - столице Украины" № 2143-3. По словам Гурина, проектом предлагается разделить должности председателя КГГА и Киевского городского головы.

Также предусмотрено, что Киевсовет будет возглавлять не мэр, как сейчас, а избранный депутатами Киевсовета один из депутатов. Кроме того, выборы в городской совет будут проводиться на пропорциональной системе по открытым спискам. "Киевский городской голова возглавляет исполком. Председатель КГГА, назначаемый президентом, будет представлять интересы государства в Киеве", - сказал Гурин.