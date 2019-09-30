У Путина объяснили назначение экс-главаря "ДНР" на руководящую должность в РФ

Песков прокомментировал назначение главой администрации Элисты одного из главарей "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

В Кремле заявляют, что главным при назначении представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" на руководящие должности в России является соблюдение российского законодательства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, комментируя назначение главой администрации Элисты (столица Калмыкии) одного из главарей "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

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"Подобные назначения - это исключительно прерогатива главы региона, поэтому разъяснения насчет целесообразности назначения того или иного человека лучше получать у руководителя региона", - отметил Песков.

"Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы имелось российское гражданство. Соблюдение российских законов является главным критерием", - подчеркнул он.

На просьбу УНИАН объяснить, что имел в виду глава Калмыкии Бату Хасиков, обосновывая назначение тем, что вместе с Трапезниковым "выполнял государственные задачи", Песков сказал, что это "не касается востока Украины".

"Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял, возможно, он выполнял другие задачи", - сказал Песков.

Как известно, 26 сентября депутаты городского собрания Элисты избрали Трапезникова главой администрации. Его кандидатуру предложил Хасиков.