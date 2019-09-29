"Связываю вас с Ермаком – очень близким к Зеленскому": Джулиани раскрыл часть своей переписки с Волкером

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины и адвокат Дональда Трампа обсуждали встречу с Ермаком.

Курт Волкер на посту специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречу с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время интервью на канале Fox News Джулиани продемонстрировал, как он утверждает, часть его переписки с Волкером. Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского.

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В частности, в сообщении от 19 июля, Волкер отметил: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому..."

Согласно другому текстового сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани заявил в интервью, что госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого". Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером.

Джулиани также сказал, что ему "очень жаль", что так произошло с Волкером, и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября стало известно, что специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Волкер подал в отставку.

По данным информированных источников, Волкер подал в отставку на следующий день после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.

В этой жалобе упоминается и о Волкере.

«Волкер стал одним из ключевых действующих лиц в скандале, который касается жалобы разведчика относительно телефонной беседы Трампа и Зеленского. Согласно документу, Волкер организовал встречу между личным адвокатом президента США Рудольфа Джулиани, который был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байдена в Украине, и советником Зеленского, пытаясь вывести дело Байдена из официальных переговоров", - отмечается в сообщении.