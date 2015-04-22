В Раде снова подрались депутаты (фото, видео)

Народного депутата от фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового возмутила фраза одного из своих коллег. Он побежал в сектор фракции «Блок Петра Порошенко» на костылях и начал потасовку, сообщает ТСН.

О причине конфликта пока ничего не известно. Однако добавим, что Лозовой якобы есть в списке народных депутатов, которых могут лишить депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности.

Читайте такжеВ Раде заявили, что не получали "отмашки" от ГПУ снимать неприкосновенность с ряда депутатов

Спикер парламента Владимир Гройсман попросил депутатов соблюдать порядок в зале заседания.

Напомним, ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что ГПУ готовит представление в ВР на привлечение к уголовной ответственности депутатов от Радикальной партии Андрея Лозового и Игоря Мосийчука, а также от «Оппозиционного блока» Михаила Папиева и внефракционного Сергея Клюева.