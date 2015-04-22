ГПУ намерена арестовать депутатов Лозового, Мосийчука, Папиева и Клюева - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

«Только что у меня состоялся разговор с генеральным прокурором Виктором Шокиным», - сказал он.

Ляшко сообщил, что спросил у Шокина, есть ли у Генпрокуратуры какие-то претензии к членам его фракции.

По словам Ляшко, Шокин отказался отвечать на этот вопрос, объяснив, что идет расследование, и если будут какие-то представления, то они будут вноситься в Верховную Раду.

«По моей информации, Генеральная прокуратура готовит представление на привлечение к уголовной ответственности, снятие депутатской неприкосновенности и арест двух наших народных депутатов - моего первого заместителя Андрея Лозового и заместителя лидера Радикальной партии Игоря Мосийчука», - сказал Ляшко.

Он отметил, что Мосийчука обвиняют якобы в грабеже, который он совершил, «когда мы освобождали Мариуполь». «Это было год назад», - уточнил Ляшко.

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Депутата Лозового, по его словам, обвиняют в том, что он якобы бил сельского голову Коцюбинского Киевской области. «Была такая история. Две недели назад Андрей Лозовой вместе с членами Радикальной партии (мы выбивали землю для участников АТО, потому что они за взятки раздают землю, эти сельские головы, а инвалидам, безруким, безногим земли не дают), наши ребята туда ездили, заставили выдать землю. Но, безусловно, никто никого не бил», - подчеркнул Ляшко. Он заявил, что расценивает это как попытку развала коалиции.

«Для того чтобы отвлечь внимание общественности, они (БПП - ред.) одновременно, по моей информации, подают представление на представителей «воровского блока» Клюева, Папиева. Всего на семь человек», - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с семерых народных депутатов. «На столе у генпрокурора лежит представление о снятии неприкосновенности с семерых нардепов», - сказал он, однако не уточнил, о ком именно идет речь, и добавил, что это должен сообщить генпрокурор.