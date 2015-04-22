В Раде заявили, что не получали "отмашки" от ГПУ снимать неприкосновенность с ряда депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Регламентного комитета ВР Павел Пинзеник.

«В Регламентный комитет никакие документы не поступали. Согласно регламенту Верховной Рады, они поступают впервые в Верховную Раду, попадают к председателю Верховной Рады. Председатель Верховной Рады должен подать предложения народным депутатам, в отношении которых вносится представление, о предоставлении объяснений. На это они имеют 5 дней», - сказал он.

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После этого, отметил Пинзеник, документы направляются в Регламентный комитет, который в течение 20 дней должен рассмотреть эти документы.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с семерых народных депутатов. «На столе у генпрокурора лежит представление о снятии неприкосновенности с семерых нардепов», - сказал он, однако не уточнил, о ком именно идет речь, и добавил, что это должен сообщить генпрокурор.