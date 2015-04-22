Демчишин объяснил, почему шахтерам не выплачивают зарплату

Так объяснил причину несвоевременной выплаты зарплаты шахтерам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, говорится в сюжете ТСН.

На всеукраинском съезде шахтеров в Киеве он заверил, что рабочим волноваться не стоит, потому что деньги из госбюджета уже выделили.

В то же время Демчишин заявил о планах - ликвидировать три государственные шахты. Лишь те, что являются бесперспективными.

При этом глава Минэнерго не уточнил, какие именно шахты планируют закрывать, и что готово предложить государство уволенным работникам.

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Также чиновник не говорил о конкретных сроках возможного закрытия горных предприятий.

Шахтеры выступление своего министра освистали. Потому что убеждены - в энергетической отрасли нужны прежде всего структурные изменения. Если власть не отреагирует на их требования, с завтрашнего дня горняки могут начать многотысячные пикеты в столице.