Шокин снова захотел вернуться в должность генпрокурора

Экс-глава ГПУ пытается через суд восстановиться в должности.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Отмечается, что 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался восстановить его в ГПУ.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "нововыявленные обстоятельства". Какие именно обстоятельства – не уточняется.

6 сентября Верховный суд открыл производство. Рассмотрение было назначено на 3 октября.

В то же время, адвокат экс-генпрокурора Елена Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.

Напомним, Виктор Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще в марте 2017 года, через год после своего увольнения.

Бывший генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность.

Весной 2017 года Высший административный суд отказал бывшему чиновнику.