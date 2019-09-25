"Стоимость человеческой жизни": Зеленский показал в ООН пулю, которой убили Слипака

Украинский лидер напомнил о 13 тысячах убитых в результате войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН показал пулю, которой убили украинского оперного певца Василия Слипака на Донбассе.

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«12,7 миллиметров. Это не просто калибр, который остановил его карьеру. Он остановил его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, на нашей планете это стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль – миллионы», – сказал он, добавив, что Слипак был одним из лучших баритонов в мире.

Украинский лидер напомнил о 13 тысячах убитых в результате войны на Донбассе. По словам Зеленского, ошибкой будет считать, что война в Украине не коснется Европы.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами. Ожидается, что сегодня вечером глава Украинского проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Справка УНИАН.Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с начала революции возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области. 20 февраля 2017 года президент посмертно предоставил Сліпаку звание Героя Украины.