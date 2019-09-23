Зеленский начинает свой визит в США (видео)

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает свой визит в США.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в своем микроблоге в Instagram.

"Сегодня Зеленский начинает свой визит в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН 2019", - сообщила Мендель, подчеркнув, что Зеленский - самый востребованный политик в США.

Напомним, 23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии ГА ООН, а также примет участие в саммите, посвященном Целям устойчивого развития.

Нынешняя сессия ООН посвященная проблемам климата, и среди прочего российской агрессии в Украине. Ситуация на оккупированных территориях и в Крыму была внесена на рассмотрение на высшем уровне. Свою позицию по этому поводу выскажет и президент Зеленский.

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В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.