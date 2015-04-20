Мировые конгрессы украинцев и крымских татар призывают к объединению

«Условия, которые сложились, а также история двух наших народов - крымскотатарского и украинского, указывают на то, что между двумя нашими народами должны быть установлены более тесные взаимоотношения», - отмечают представители движения сопротивления, сообщает Крым.Реалии.

По мнению координаторов движения сопротивления, создания единой контактной рабочей группы будет способствовать разработке совместных проектов крымскотатарского и украинского народов и их реализации.

Читайте такжеВсемирный конгресс крымских татар планируют провести летом в ТурцииКоординаторы «Движения сопротивления крымских татар» не исключают своего участия в возможной совместной украинско-крымскотатарской контактной рабочей группе Всемирных конгрессов двух народов.

Ранее сообщалось, что в Турции с 31 июля по 2 августа планируется проведение Всемирного конгресса крымских татар. Решение об организации конгресса приняли по итогам заседания платформы крымскотатарских организаций Турции, которое состоялось в Анкаре в начале апреля.