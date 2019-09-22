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Минобороны обещает представить в 2020 году план по защите Украины

13:22, 22 сентября 2019
Политика
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Загороднюк рассказал о подготовке плана обороны Украины / скриншот

Министерство обороны намерено в следующем году представить план обороны Украины. В этом году оборонное ведомство обещает сделать первые наработки плана.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода.

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"План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача - это сделать (это также не будет законченным) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности", - отметил глава Минобороны .

Загороднюк напомнил, что разработку такого плана поручил президент Украины Владимир Зеленский через несколько дней после назначения правительства.

"Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться с периодичностью, потому что ситуация динамична. Но параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

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Теги: #Минобороны