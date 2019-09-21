Вступление в НАТО остается стратегической целью Украины - министр обороны

Министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что в Вооруженных силах Украины ускоряют переход на стандарты НАТО.

Вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио Свобода.

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"Во-первых, мы, конечно, соглашаемся с тем, что Россия очень не хотела бы, чтобы была вообще какая-то евроатлантическая интеграция Украины. Это известно из всех источников, из открытых. Наше стратегическое направление в НАТО – это конечно не то, что они хотели бы видеть. Но это стратегическая цель для Украины. И эту стратегическую цель мы не отменяем. Мы наоборот ускоряем все изменения для того, чтобы быть готовыми к этому", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

20 апреля на то время президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на обретение членства в ЕС и НАТО.