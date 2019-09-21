Криклий отказался от Hyperloop: идея абсурдная, легче изобрести технологию телепортации

В Министерстве инфраструктуры обновленного правительства не собираются заниматься этим проектом.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта передовой транспортной системы Hyperloop, который был у его предшественника Владимира Омеляна.

Об этом пишет издание «Наш город».

Читайте такжеМинистр инфраструктуры: проект Hyperloop набирает обороты«Идея, мягко говоря, абсурдная. Если мы хотим о чем-то таком мечтать, то легче уже изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно осваивать», – сказал Криклий.

По словам нынешнего министра, он уважает и не хочет обидеть Омеляна, но не верит, что проект Hyperloop можно реализовать.

Как известно, Hyperloop – проект вакуумного скоростного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Наиболее активно им занимаются компании Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.

Как сообщал УНИАН, Омелян пояснил, что делал громкие заявления о скором тестирования в Украине Hyperloop для того, чтобы «украинцы поверили в себя».