Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что такое решение принято из-за игнорирования в ПАСЕ интересов Украины.

Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал в Facebook.

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«Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», - сообщил он.

Яременко добавил, что народные депутаты намерены проводить консультации с представителями других стран-членов Совета Европы относительно плана возвращения доверия к ПАСЕ.

«Пока сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержали подавляющее большинство фракций украинского парламента», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ.

Главой делегации стала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, ее первым заместителем выбрали депутата от «Батькивщины» Сергея Соболева.

Осенняя сессия ПАСЕ будет проходить в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

1 июля Комитет Верховной Рады (VIII созыва) по иностранным делам поддержал решение о приостановке участия украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий, касающихся заложников и прекращения преследования крымских татар.