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Украинская делегация в ПАСЕ избрала свое руководство

16:03, 20 сентября 2019
Политика
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Главой украинской делегации в ПАСЕ стала Елизавета Ясько / facebook.com/ParliamentaryAssembly

Председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы стала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на Учредительном собрании членов делегации.

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На должность председателя делегации рассматривались две кандидатуры: Ясько и другой представительницы "Слуги народа" Марии Мезенцевой.

После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали председателем Ясько.

Первым заместителем председателя делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель "Голоса" Рустем Умеров.

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Теги: #Украина#ПАСЕ#делегация