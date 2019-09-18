Фракции «Европейская солидарность» и «ОПЗЖ» предложили по две кандидатуры в состав Центризбиркома

Во фракции «ЕС» не называют имена кандидатур.

Фракции «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» предложили по две кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины из фракции «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич в комментарии журналистам сообщил: «Мы предложили двух юристов - Сергея Дубовика (он был членом ЦИК, секретарем избирательной комиссии) и Юрия Мирошниченко (речь идет о народном депутате Украины прошлого созыва, который входил во фракцию «Оппозиционный блок» - УНИАН).

Народный депутат Украины Владимир Арьев сообщил, что фракция «ЕС» предлагает две кандидатуры в состав ЦИК. Но он отказался называть эти кандидатуры, отметив, что позже они будут официально объявлены фракцией.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября парламент принял постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

В постановлении сказано, что в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 закона «О Центральной избирательной комиссии», и, учитывая мотивированное представление президента Украины, Верховная Рада постановляет прекратить досрочно полномочия всего состава ЦИК.

От должностей освобождены члены ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая Михаил Вербенский, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Екатерина Махницкая, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Во фракции «Голос» предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена ЦИК, а в «Батькивщине» - Виктории Глущенко.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что завтра, 19 сентября, Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении членов ЦИК.