У Зеленского призвали правоохранителей дать оценку словам о "российском Крыме" на совещании ОБСЕ

Представитель Зеленского призвал правоохранителей установить, каким образом «крымские активисты» попали на совещание ОБСЕ.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру АР Крым с тем, чтобы дать надлежащую правовую оценку ситуации по пропаганде контролируемыми Россией организациями утверждению о принадлежности оккупированного Крыма России на совещании ОБСЕ.

Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич написал своей странице в Facebook.

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«Реагируя на присутствие и активность так называемых представителей «крымских общественных активистов» и «крымских СМИ», подконтрольных Российской Федерации, на Ежегодном совещании ОБСЕ по обзору проблематики человеческого измерения в Варшаве, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым с тем, чтобы дать надлежащую правовую оценку ситуации», - заявил он.

Также Кориневич призвал прокуратуру АР Крым установить, каким образом «крымские эксперты» попали на мероприятие, а также зафиксировать их поддержку действий оккупанта о признании попытки аннексии АР Крым и г. Севастополь Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ по имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении из-за отсутствия реакции на пропаганду контролируемыми Россией организациями утверждения о принадлежности оккупированного Крыма России.

«Контролируемые Россией GONGO пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы «россиском Крыме». Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания неприемлема. Делегация Украины покинула зал в знак протеста», - написал дипломат в Twitter.

Ранее, 17 сентября делегация Украины покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о «российском Крыме».

До этого главный редактор изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым «российским». После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел Украины, в Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.