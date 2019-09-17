Украина может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве в случае отсутствия реакции на слова о "российском Крыме"

Сегодня делегация Украины в знак протеста покинула зал, где проходит мероприятие ОБСЕ.

Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении из-за отсутствия реакции на пропаганду контролируемыми Россией организациями утверждения о принадлежности оккупированного Крыма России.

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Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил в микроблоге Twitter.

"Контролируемые Россией GONGO пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы "российском Крыме". Отсутствие должной реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемой. Делегация Украины покинула зал в знак протеста", - написал дипломат.

"В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью", - добавил он.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел Украины, в Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.