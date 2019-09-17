Пока рано говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой - Рябошапка

Генпрокурор подчеркивает, что в погоне за скоростью можно потерять качество расследования.

Пока рано говорить о каких-то версиях поджога дома, которым пользовалась экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Не нужно делать преждевременных выводов о том, что там было и кто виновен, или может быть виновен. Давайте дождемся хотя бы предварительных результатов. Это надо делать быстро, но, чтобы из скоростью мы не потеряли качества и не назначили кого-то невиновного и не осудили его", сказал он.

Также Рябошапка добавил, что пока не готов говорить, есть ли связь между попаданием Гонтаревой в ДТП в Лондоне, сожжением авто ее невестки и поджогом дома. "Мы немного забегаем вперед. Гонтарева это связывает (между собой - УНИАН), а я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять, строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении к соответствующим персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой мы понимаем кто, и Гонтарева четко на это указывает", - подчеркнул генпрокурор.

На вопрос, на кого именно указывает Гонтарева, Рябошапка ответил: "Спросите у Гонтаревой".

Читайте такжеГолые стены: появилось видео последствий пожара в доме Гонтаревой

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Горенычи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества.

С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей быстрейшего расследования поджога дома экс-главы НБУ, и поручил присоединиться к расследованию руководителю СБУ Ивану Баканову.

26 августа Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи ее старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

В НБУ заявляют о недопустимости целенаправленных, системных атак на Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины, и считают, что правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых регулятор ранее передал правоохранителям.

Валерия Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года.