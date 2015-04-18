Балога: складывается впечатление, что власть декларирует одно, а делает другое

На это обращает внимание лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога. Он считает, что если в парламентском большинстве есть более 300 депутатов, то за пакет законопроектов, необходимых для отмены виз, будет более 350 голосов.

Читайте такжеВесь газ государственной добычи нужно направить на нужды украинской промышленности - депутатПо мнению народного депутата борьба с коррупцией - далеко не самое главное препятствие для безвизового режима. Потому что за месяц можно было рассмотреть и принять все необходимые законопроекты. Проблема в другом - в мировоззренческом поведении руководства государства.

"Складывается впечатление, что привычка декларировать одно, а делать другое никуда не исчезла. Неужели и эта власть хочет наступить на те же грабли, что и предшественники, ведя византийскую политику в отношении собственного народа?" - спрашивает Виктор Балога.