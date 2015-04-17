Балога: Последние резонансные убийства становятся вопросами нацбезопасности

А чем больше неизвестного - тем больше недруги Украины получат шансов для дестабилизации ситуации, заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Политик убежден, что именно власть больше всего заинтересована в том, чтобы убийцы и заказчики были немедленно найдены и установлены органами следствия. Потому что когда об этом говорят и в Москве, и в Вашингтоне, эти убийства перестают быть криминалом, а приобретают масштабы вопроса национальной безопасности.

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«Эта власть уже опозорилась расследованием преступлений против Майдана и показала свою беззубость перед беглецами из окружения Януковича. Если и в этот раз все провалят - это лучший подарок, который только могли бы получить недруги Украины», - уверен Балога.