Геращенко о "зеленых человечках" в Раде: применила "неоднозначную метафору и сравнение" (видео)

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» сослалась на пост Олега Сенцова в социальных сетях, где он заметил, что вернулся в страну, где все воюют со всеми.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко признала, что применила «неоднозначную метафору и сравнение», говоря о «зеленых человечках».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента, она сослалась на пост Олега Сенцова в социальных сетях, где он отметил, что вернулся в страну, где все воюют со всеми.

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«Это действительно шокирующая, но правда», - сказала Геращенко и добавила, что говорит об этом «критически и самокритично».

Также она отметила, что возвращается к «одному своему контраверсионному выступлению, где применила неоднозначную метафору и сравнение».

Геращенко отметила, что фракция «Европейская солидарность» с «большим уважением относится ко всем фракциям и всем депутатам, представленным в парламенте, в первую очередь ко всем избирателям».

Она отметила, что согласна с тем, что в парламенте не может «использоваться язык вражды»: «Но мы должны делать все для того, чтобы приближать наши позиции и действия».

Депутат поблагодарила фракции меньшинства, что они смогли вместе сохранить такой институт как Верховная Рада, не позволив голосовать законопроекты с нарушением регламента и принимать решения, которые бы смогли нанести ущерб государству, в частности, отменив документ, которым предусмотрено, что Крым есть в составе Украины.