Геращенко о "зеленых человечках" в Раде: применила "неоднозначную метафору и сравнение" (видео)
Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко признала, что применила «неоднозначную метафору и сравнение», говоря о «зеленых человечках».
Как передает корреспондент УНИАН, выступая на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента, она сослалась на пост Олега Сенцова в социальных сетях, где он отметил, что вернулся в страну, где все воюют со всеми.
Читайте такжеАрахамия рассказал, когда Рада рассмотрит "бан" Ирины Геращенко
«Это действительно шокирующая, но правда», - сказала Геращенко и добавила, что говорит об этом «критически и самокритично».
Также она отметила, что возвращается к «одному своему контраверсионному выступлению, где применила неоднозначную метафору и сравнение».
Геращенко отметила, что фракция «Европейская солидарность» с «большим уважением относится ко всем фракциям и всем депутатам, представленным в парламенте, в первую очередь ко всем избирателям».
Она отметила, что согласна с тем, что в парламенте не может «использоваться язык вражды»: «Но мы должны делать все для того, чтобы приближать наши позиции и действия».
Депутат поблагодарила фракции меньшинства, что они смогли вместе сохранить такой институт как Верховная Рада, не позволив голосовать законопроекты с нарушением регламента и принимать решения, которые бы смогли нанести ущерб государству, в частности, отменив документ, которым предусмотрено, что Крым есть в составе Украины.