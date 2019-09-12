Новая Рада впервые провалила голосование

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование.

Верховная Рада украины 9 созыва впервые не собрала 226 или больше голосов "за" для принятия решения.

В начале вечернего заседания 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления безопасностью автомобильных дорог, передает "Украинская правда".

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После этого председатель парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или больше голосов для принятия решения.

"За" проголосовали 223 народных избранника, против – 14, еще 61 – воздержался.

При этом парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Меньше 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.