цей матеріал доступний українською

Новая Рада впервые провалила голосование

17:07, 12 сентября 2019
Политика
228 0
"За" проголосовали 223 народных избранника / фото УНИАН

В начале вечернего заседания 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления безопасностью автомобильных дорог, передает "Украинская правда".

Читайте такжеЗеленский едет в Раду - нардеп

После этого председатель парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или больше голосов для принятия решения.

"За" проголосовали 223 народных избранника, против – 14, еще 61 – воздержался.

При этом парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Меньше 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Первые решения новой Рады
Теги: #Рада