Украина и США подписали «Дорожную карту», которая определяет перспективы двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан накануне визита Президента США Джорджа БУША в Украину сопредседателями Межведомственной координационной группы.

С украинской стороны документ подписал первый заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ХАНДОГИЙ, с американской – помощник Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Дэниэл ФРИД.

Как сообщает пресс-служба Секретариата Президента, в основу «Дорожной карты» положены стратегические приоритеты развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу в сфере политики, безопасности, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также в области научно-технического и военного сотрудничества.