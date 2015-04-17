Порошенко-младший за год заработал 120 тысяч гривень, а его жена – более миллиона

Такие данные содержатся в его декларации за 2014 год, обнародованной на сайте парламента.

Согласно декларации, все средства Порошенко-младшего - это заработная плата. Вместе с тем жена Алексея Порошенко заработала 1 миллион 293 тысячи гривень. Из них зарплата 1,21 млн, еще 23 тысячи гривень составили страховые выплаты, выкупные суммы, 56 тысяч - другие доходы.

Алексей Порошенко ездит на трех авто BMW 320 Cabrio, ГАЗ 14; Седан - В, 5530 куб.см, Land Rover Discovery 4.0; 2993 куб.см.

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Он владеет двумя квартирами - 178,5 кв метров и 80,66 кв метров, у его супруги жилья нет.

Сын Порошенко живет на зарплату в 123 тысячи гривень на год. На счетах в банках у него 1719 гривень. Жена в банке держит только 31 тысячу гривень.

Ранее сообщалось, что доходы президента Украины Петра Порошенко в 2014 году составили почти 369 млн грн, при этом он оплатил почти 18 млн грн налогов, а общие расходы на благотворительные программы превысили 123 млн грн.