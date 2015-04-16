Яценюк: Надежды на мир на Донбассе очень призрачны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.

"Трудно сказать, какая европейская страна имела и имеет такие исторические вызовы, которые сегодня имеет Украина", - сказал Яценюк.

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"Россия не выполняет Минские соглашения, вы видите это по телевидению и в СМИ. К сожалению, наши надежды на мир являются очень призрачными. И для того, чтобы иметь мир, всегда нужно иметь сильные Вооруженные силы", - сказал глава правительства.