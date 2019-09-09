В Кремле поддержали встречу в "нормандском формате", но хотят подготовиться

Сегодня Пристайко сообщил о готовности Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

Политическая воля для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в "нормандском формате" на высшем уровне, но президент (РФ) каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки такой встречи с тем, чтобы она была максимально результативной", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) в сентябре.