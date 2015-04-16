Под Конституционным судом собрались два митинга (фоторепортаж)

Цель первой акции - недопущение отмены Закона Украины «Об очищении власти» (люстрации). Организатором акции выступила Общественная организация «Всеукраинская Люстрация». Возле здания Конституционного суда собралось около 300 активистов. В руках люди держат флаги Украины и флаги общественных организаций «Всеукраинская люстрация», «Перспективы Киева», партии «Свобода», организации «Громадська варта Харьков», сообщает Громадське Радіо.

Активисты заявляют, что часть судей Конституционного суда не может принимать участие в судебном заседании, поэтому эти судьи дискредитировали себя принятием незаконных решений времен Януковича.

Читайте такжеКонституционный Суд отказался переносить рассмотрение закона об очищении власти (трансляция)Рядом с митингом активистов собралось около 100 человек, которые держат в руках плакаты «Незаконным увольнением - нет, очистке правительства от коррупционеров - так» «Руки прочь от конституционного суда, Нет давлению на судей», «Гражданин России Егор Соболев - вон из Украины».

На вопрос журналистов о цели их акции эти люди не отвечали, часть из них отворачивалась от камер и пряталась за плакатами.

Напомним, 16 апреля в КСУ начались устные слушания по конституционным представлениям Верховного Суда Украины и 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона «Об очищении власти».

Накануне в Конституционном суде призвали прекратить давление на суд в связи с началом рассмотрения производства в отношении отдельных положений закона «Об очищении власти».

Об этом отмечается в заявлении, размещенном на сайте КСУ.

"Речь идет, собственно, о вмешательстве в деятельность Конституционного Суда Украины, а именно, препятствовании законной рассмотрения судом дела относительно конституционности отдельных положений закона Украины» Об очищении власти. Попытки политиков распространить компрометирующую информацию, касающуюся профессиональной деятельности судей, призывы к митингам и демонстрациям под стенами Конституционного суда Украины является ни чем иным как давлением на суд", - отмечается в заявлении.

В КСУ напомнили, что влияние на судей любым способом запрещено статьей 126 Конституции Украины.

Кроме того, политиков, представителей власти и общественности призвали "воздерживаться от высказываний и оценок, которые по своей сути являются вмешательством в деятельность суда, и не препятствовать его работе, а средства массовой информации распространять только взвешенную и объективную информацию".