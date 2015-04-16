Порошенко сегодня представит главу Антикоррупционного бюро
10:19, 16 апреля 2015Политика
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Президенту Украины предложили кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого.
Порошенко представит директора Антикоррупционного бюро / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко сегодня представит директора Национального антикоррупционного бюро.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.
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