Порошенко сегодня представит главу Антикоррупционного бюро

Президент Украины Петр Порошенко сегодня представит директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.