Калашников мог шантажировать своих финансовых доноров - нардеп
Бывший нардеп-регионал Олег Калашников мог шантажировать своих финансовых доноров перспективой огласки информации о скрытые аспекты деятельности "антимайдана".
Таким предположением на собственной странице в соцсети Facebook поделился народный депутат Украины Борислав Береза.
При этом политик сослался на собственные источники в украинских силовых структурах.
"Информированные источники в спецслужбах Украины сообщают, что убиенный сегодня Олег Калашников был готов начать сотрудничать с компетентными органами в плане дачи показаний. Почему? Потому что оставшись без финансовой подпитки начал шантажировать своих бывших нанимателей тем, что расскажет как он организовывал "титушек", кто это финансировал и через кого организовывались все процессы", - сообщил Береза.
Читайте такжеБиография экс-депутата от Партии регионов Олега Калашникова
"Для подтверждения серьезности своих намерений он начал контактировать с правоохранительными органами. И, видимо, это сильно напугало бывших нанимателей Калашникова", - считает нардеп.
Береза считает, что именно это стало мотивом убийства пророссийского политика, которое не было в интересах украинского следствия.
"Часть информации он таки забрал с собой в могилу. А часть информации осталась на цифровых носителях", - отметил депутат.
Информированные источники в спецслужбах Украины сообщают, что убиенный сегодня Олег Калашников был готов начать сотрудни...Posted by Borislav Bereza on 15 апреля 2015 г.