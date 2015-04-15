Калашников мог шантажировать своих финансовых доноров - нардеп

Таким предположением на собственной странице в соцсети Facebook поделился народный депутат Украины Борислав Береза.

При этом политик сослался на собственные источники в украинских силовых структурах.

"Информированные источники в спецслужбах Украины сообщают, что убиенный сегодня Олег Калашников был готов начать сотрудничать с компетентными органами в плане дачи показаний. Почему? Потому что оставшись без финансовой подпитки начал шантажировать своих бывших нанимателей тем, что расскажет как он организовывал "титушек", кто это финансировал и через кого организовывались все процессы", - сообщил Береза.

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"Для подтверждения серьезности своих намерений он начал контактировать с правоохранительными органами. И, видимо, это сильно напугало бывших нанимателей Калашникова", - считает нардеп.

Береза считает, что именно это стало мотивом убийства пророссийского политика, которое не было в интересах украинского следствия.

"Часть информации он таки забрал с собой в могилу. А часть информации осталась на цифровых носителях", - отметил депутат.