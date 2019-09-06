Адвокат россиян сообщил о помиловании Зеленским граждан РФ в рамках обмена

По словам адвоката, завтра может состояться обмен украинских пленных на граждан России.

Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что уже есть указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании граждан РФ для осуществления обмена на находящихся в России украинских граждан.

Об этом Рыбин заявил в комментарии агентству УНИАН.

«Да, действительно есть (указы президента о помиловании граждан РФ - УНИАН)», - сказал он.

Рыбин также сообщил, что помилованные граждане России «уже в пункте сбора». «Где именно, я вам не могу сказать. Также не могу сказать сколько их», - отметил он.

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Также Рыбин не исключает, что обмен может состояться уже завтра. «Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию - то уже завтра», - сказал Рыбин. Он пояснил, что речь идет о Руслане Гаджиеве, которого пока не доставили в пункт, где находятся другие граждане России, которых готовят к обмену.

В то же время в пресс-службе президента Украины УНИАН отказались комментировать и предоставлять официальную информацию по этому поводу.