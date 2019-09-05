Сотни людей вышли на Майдан с призывом к Зеленскому не допустить выдачи Цемаха России (фото)

Около 200 участников акции собрались на Майдане Незалежности, протестуя против решения Киевского апелляционного суда, которым фигуранту дела МН17, боевику террористической организации «ДНР» Владимиру Цемаху изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Участники акции «Красные линии» призывают президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимира Цемаха Российской Федерации.

Читайте такжеМИД Нидерландов об освобождении Цемаха: сообщения из Киева вызывают много вопросов

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Независимости собралось около 200 участников акции - они требуют от президента Зеленского вмешаться в ситуацию для того, чтобы не допустить бегства Цемаха в Россию или же обмена его вместе с другими террористами на украинских заложников, плененных боевиками.

Активисты убеждены, что Цемах является ценным свидетелем в деле катастрофы малайзийского "Боинга" рейса МН-17, а также, что он является террористом и поэтому не может быть обменян на украинских пленных.

Также участники акции требуют привлечь к ответственности судей Киевского апелляционного суда, которые сегодня приняли решение выпустить Цемаха из-под стражи.

Они призвали президента «не пересекать красные линии», не разрушать доверие западных партнеров к Украине.

Участники акции убеждены, что в случае, если Цемаха отдадут России, - это будет расценено западными партнерами Украины крайне негативно.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к заключению, что «Боинг» был сбит российским зенитным ракетным комплексом «Бук».

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») , который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был вожаком «разведывательного батальона» боевиков. Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.

В конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика «ДНР» Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17. Его удерживали под стражей.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.

В конце августа основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В то же время адвокат экс-боевика Роман Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно. В СБУ отказались комментировать эту информацию.

Сегодня, 5 сентября, Киевский апелляционный суд принял решение изменить Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. По словам прокурора, украинские правоохранители подозревают Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.