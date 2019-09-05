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Украина включила фигуранта дела МН17 экс-боевика Цемаха в список на обмен - СМИ

19:21, 05 сентября 2019
Политика
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Владимир Цемах / фото REUTERS

Подозреваемого в деле о сбитом ракетой "Бук" малайзийский Boeing бывшего начальника расчета "ПВО ДНР" оккупированного города Снежное Владимира Цемаха внесли в списки на обмен между Россией и Украиной.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет российский "Интерфакс".

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"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, внесен в обменные списки", - сказал собеседник агентства.

Напомним, как сообщал УНИАН, 5 сентября Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения боевику Владимиру Цемаху на личное обязательство и выпустил из-под стражи в зале суда.

В конце июня украинские спецслужбы провели спецоперацию на оккупированной территории Донбасса и вывезли из оккупированных районов Донецкой области бывшего начальника расчета ПВО Снежного (из окрестностей которого была выпущена ракета "Бук" по малайзийскому Boeing - прим.ред.) Владимира Цемаха, который может быть причастным к делу в авиакатастрофе MH17 2014 года.

По данным источников, с 26 июня 2014 года до 27 июня 2019-го в оккупированном Снежном он занимал должность "командира батальона противовоздушной обороны в/ч 08801", который впоследствии стал "1-й отдельной мотострелковой бригадой "Славянская" ДНР". Впоследствии "зенитчик" был "заместителем командира батальона в/ч 08819". Тем временем появилась информация, что якобы Россия внесла его в списки на обмен.

В свою очередь главный прокурор Нидерландов обратился с письмом к ГПУ с просьбой не выдавать России подозреваемого в деле о катастрофе Malaysia Airlines. 

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Теги: #МН17#обмен пленными