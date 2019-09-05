Сытник призывает коллег из Высшего антикоррупционного суда быть готовыми к давлению (видео)

Он надеется, что суд заработает очень быстро и качественно.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал коллег из Высшего антикоррупционного суда быть готовыми к давлению.

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Об этом говорится в поздравлении директора НАБУ по случаю начала работы ВАС, размещенном на странице НАБУ в Facebook.

Сытник отметил, что сегодня ВАС начинает работу. "Этот процесс начинался очень давно. Еще в мае 2016 года мы начали подчеркивать, что Украина нуждается в создании независимого судебного антикоррупционного института. Поскольку последние 3 года показали, что действующая судебная система просто не готова к тому, чтобы рассматривать те дела, которые расследует Антикоррупционное бюро", - сказал он.

Директор НАБУ добавил, что раньше таких дел никогда не было и судебная система не знала, что с ними делать.

"Надеюсь, что Антикоррупционный суд заработает очень быстро, качественно. И я призываю коллег из Антикоррупционного суда быть готовыми к давлению. Но единственный способ этому давлению противостоять - это работа исключительно в соответствии с требованиями закона", - отметил Сытник и пожелал судьям успеха.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Президент Владимир Зеленский Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», который зарегистрирован в парламенте 29 августа и определен главой государства как безотлагательный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.