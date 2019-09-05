Евродепутаты просят Зеленского не выдавать России важного фигуранта дела МН17 Цемаха

Ранее на этой неделе представитель следственной группы в деле MH17 Брехтье ван де Мосдейк сообщил, что следователи из Нидерландов хотят допросить Владимира Цемаха.

40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскомц с призывом не обменивать гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.

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Европейские парламентарии указывают, что Цемах считается важным свидетелем в расследовании катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщила в твиттере евродепутат от Нидерландов Кати Пири, передает Радио Свобода.

«Г-н Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании относительно катастрофы MH17 и доступ к нему и его показания Совместной следственной группе имеют чрезвычайную важность для судебного преследования со стороны стран, которые принимают участие», – говорится в письме.

«Все страны, которые имеют возможность содействовать расследованию и судебному преследованию ответственных, должны полностью сотрудничать со следствием», – отмечают евродепутаты.

Ранее на этой неделе представитель следственной группы в деле MH17 Брехтье ван де Мосдейк сообщил, что следователи из Нидерландов хотят допросить Владимира Цемаха. Этот мужчина сейчас находится под стражей в Украине.

«Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России», – подчеркнул спикер. Он добавил, что голландская прокуратура заинтересована в том, чтобы Цемах и в дальнейшем оставался в Украине.