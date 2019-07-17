Не водитель тягача: в СБУ уточнили данные о задержанном боевике, причастном к транспортировке "Бука"

Он осужден украинским судом еще в 2017 году.

Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный боевик ДНР - не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука".

Он осужден украинским судом в 2017 году. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Ранее Служба безопасности Украины установила и задержала бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сообщил Маяков.

Замначальника Главного следственного управления отметил, что исследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Он подчеркнул, что боевики ДНР, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм.

Читайте такжеРоссия не сможет избежать ответственности за MH17 - МИД

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе самалета рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») , который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «председателем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбитие самолета и за причинение смерти пассажиров согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как привлечь к ответственности этих четырех человек, мы примем во внимание проходящий там военный конфликт. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все одного будем их преследовать за сбитие МН17. То, что они стремились совершить, и они совершили на самом деле, будет определено судом», - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Читайте также"Гиркин – лишь приспешник": генерал СБУ объяснил, кого в первую очередь нужно судить за катастрофу МН17

4 июля BBC News сообщило, что украинские спецслужбы в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в Снежном, задержали бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о катастрофе рейса MH17.

9 июля в материале, опубликованном на сайте исследовательской группы Bellingcat, отмечалось, что задержанный СБУ бывший командир ПВО Цемах, возможно, причастен к аварии «Боинга-777» и был свидетелем этих событий.

В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на продолжающееся расследование Совместной следственной группы и судебную процедуру.

Кроме того, журналисты «Настоящего времени» нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал «Бук», который сбил «Боинг».

В материале представлено архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий по делу «Боинга-777» МН17. Согласно этой версии, боевики «ДНР» целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский «Боинг».

На видео Цемах говорит, что вытаскивал «какого-то пацана» и «что-то» прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы «запикали» это слово. Однако журналисты «Настоящего времени» предположили, что если читать по губам, то короткое «запиканное» слово имело букву У. И, скорее всего, это слово «Бук».