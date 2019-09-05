Киев мог бы предложить Варшаву как нового участника "нормандского формата" – политолог

Эксперт отметил, что в международных отношениях важно иметь сильную позицию.

Изменения в переговорах относительно Донбасса можно достичь за счет расширения "нормандского формата". Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Киев мог бы предложить подключить Варшаву к этому процессу.

Об этом он сказал сайту "Сегодня" на 29-м Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй.

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По его словам, в международных отношениях конфликтные ситуации решаются за счет слабых – они никогда не решаются за счет сильнейших. Кроме того, у Киева нет стратегии возвращения и реинтеграции оккупированных территорий – это та проблема, которую президент Владимир Зеленский получил в наследство от своего предшественника Петра Порошенко. Эксперт считает, что без наличия этой стратегии, действия по урегулированию ситуации на Донбассе будут ситуативными и могут привести к серьезным внутренне-политическим последствиям.

"К сожалению, в современных международных отношениях, и не только в современных, конфликтные ситуации решаются за счет слабых. Филантропией в международных отношениях никто не занимается. И я бы хотел, чтобы украинская власть это понимала, потому что спешка, которую мы сегодня наблюдаем, сработает против Украины. Логично возникает вопрос: какие есть варианты для маневра? Тем более, после такой встречи в Польше. Во-первых, если мы демонстрируем потепление отношений с Польшей, почему бы Киеву не предложить Варшаву как нового участника "нормандского формата"? Польша более мотивирована и остается непостоянным членом Совета безопасности ООН. Во-вторых, публично обозначить красные линии, за которые Украина не зайдет", – сказал Евгений Магда.

По его словам, сегодня в Украине сформирована монолитная украинская власть и в глазах наших западных партнеров это является залогом дальнейшего максимально быстрого урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если Порошенко маневрировал вокруг выполнения Минских договоренностей, то теперь в Украине есть полная власть. И, я думаю, что Германия и Франция официальному Киеву об этом постоянно напоминают. И Россия это очень хорошо понимает, потому что в Германии и Франции есть запрос на нормализацию отношений с Россией через, во всяком случае, ускорение урегулирования на Донбассе", – добавил он.