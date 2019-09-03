Тимошенко не голосовала за снятие неприкосновенности из-за горя в семье

В партии пообещали, что ситуацию Тимошенко прокомментирует позже.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не пришла на вторую сессию Верховного Совета 9-го созыва из-за семейных обстоятельств.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил ее однопартиец Валентин Наливайченко.

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"Насколько мы знаем, в ее семье – горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования... Такое жизнь, каждого из нас, к сожалению, не обходит", – сказал он.

Наливайченко пообещал, что Тимошенко впоследствии прокомментирует ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 августа Верховная Рада предварительно одобрила проект закона № 7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал ни один из депутатов, воздержался один.